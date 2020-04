A ação denominada “Siga em Frente Caminhoneiro” promovida por diversos motoclubes e com apoio da Polícia Rodoviária Federal está sendo realizada nesta sexta-feira, no km 275, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

A iniciativa contou com a participação de 60 pessoas dos motoclubes Ases do asfalto, Últimos da Noite, Bons Companheiros, Bodes do Asfalto e Expresso Fatal.