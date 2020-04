Artesãs de Barra Mansa confeccionam máscaras para doação

Novos voluntários poderão ajudar na produção ou disponibilizar os materiais

Com a pandemia provocada pelo Covid-19, as artesãs de Barra Mansa iniciaram a campanha intitulada “Máscaras do Bem”. Cerca de 100 profissionais estão unidas, formando uma rede do bem, confeccionando máscaras a serem distribuídas. O principal objetivo da iniciativa é de ajudar no combate e na propagação do novo coronavírus.

Segundo a responsável pelo Artesanato Municipal e gerente de Turismo, Bhella Santos, a ideia surgiu pela necessidade do produto, que está em falta no mercado, além de ser uma maneira de retribuir carinho do município ao trabalho das artesãs. “Com a falta de máscaras no mercado, nós nos mobilizamos através de uma rede de solidariedade e também como uma forma de agradecimento por comprarem e valorizarem o artesanato local.”

As máscaras depois de prontas são esterilizadas e entregues a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para serem encaminhadas as pessoas que precisam sair de casa e necessitam do material de proteção.

Bhella, ressaltou também a importância da doação desses materiais. “Para que possamos continuar as produções estamos precisando de materiais como: TNT, elástico e linha. As doações serão coletadas de maneira segura e apropriada”, informou a responsável.

A voluntária e artesã Patrícia Vicentini, falou sobre a importância em ajudar as pessoas que não tem acesso a esse material. “Eu fico muito feliz de poder participar das máscaras do bem. Sempre amei costurar, é uma satisfação enorme fazer o que você gosta e poder ajudar o próximo”, concluiu a artesã.

Pessoas que quiserem se voluntariar para confeccionar ou doar materiais, deverão entrar em contato pelo Whatsapp (24)981436102.