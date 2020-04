Bandidos assaltam e levam idoso como refém, mas são presos em Barra Mansa

Um idoso, de 74 anos, tinha acabado de parar o seu veículo por volta das 23h20min de sexta-feira, para embarcar um parente quando foi rendido por dois suspeitos armados nas proximidades da Rua 207, em Volta Redonda.

Os marginais assumiram a direção do veículo, um Fiat Idea, fugindo no sentido Barra Mansa. A Polícia Militar foi acionada e várias viaturas iniciaram a perseguição. Os policiais militares fizeram o cerco e conseguiram abordar o Idea, por volta das 23h40min, nas proximidades do Posto Olá, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A vítima foi libertada e os bandidos foram presos e duas armas foram apreendidas, uma pistola 380 e um revólver calibre 38. A ocorrência foi feita na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.