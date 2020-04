Sobe para 62 o número de infectados com coronavírus em Volta Redonda

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, ao lado do secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, confirmou neste domingo, três mortes por coronavírus na cidade. O total de casos confirmados no município subiu de 52 para 62 casos.

De sexta-feira até hoje o aumento foi de 10 casos confirmados, sendo nove mulheres e um homem. O prefeito lembrou que os idosos precisam tomar muito cuidado e que fiquem em casa.

Segundo a Secretaria de Saúde, nove pessoas estão internadas nos hospitais da cidade com suspeita de coronavírus.

O prefeito Samuca lançou também o programa “Cidade Solidária” que visa ações para levar comida até as casas das pessoas.

O restaurante popular vai reabrir na quarta-feira e vai servir marmitex no almoço (10h30min até às 14h30 horas) e no jantar (16h30min até 18h30min). Não será permitida a entrada das pessoas no restaurante. As pessoas pegarão o marmitex e o consumo deverá ser feito em outro local.

A prefeitura vai disponibilizar 15 mil cestas básicas para a população de Volta Redonda. Para ter direito o interessado deverá ligar a partir de quarta-feira para os telefones da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) 24 33399570 ou 33399571.

As empresas que quiserem fazer doação podem fazer através de depósito em conta aberta pela Secretaria de Saúde, no Banco do Brasil – Agência 0262-3 – Conta Corrente 93944-7. As empresas vão poder abater o valor no IPTU ou ISS. Segundo Samuca, a expectativa gira em torno de 2,5 mi de incentivos a assistência social na cidade, sendo 1,5 mi pela prefeitura e 1 mi por doações.

A partir de segunda feira, dia 13, a prefeitura vai estruturar as unidades da Fevre para suporte aos profissionais liberais que tiverem dificuldade de acesso a internet para preenchimento do formulário para recebimento dos R$600 que será disponibilizado pelo governo federal.