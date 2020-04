Mais de 23 mil pessoas são imunizados contra a gripe em Volta Redonda

Campanha prioriza vacinação em domicílio para idosos acima de 80 anos e pessoas com deficiência acima de 60 anos

A vacinação contra a gripe em Volta Redonda já imunizou mais de 23 mil pessoas do público-alvo. Idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde, além de pessoas com doenças autoimunes e crônicas, fazem parte do grupo. Nesta fase da vacinação, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já atenderam mais de três mil pessoas em domicílio, priorizando o atendimento a idosos com mais de 80 anos e pessoas com deficiência que tenham mais de 60 anos.

O prefeito Samuca Silva ressalta que essa semana a campanha continua atendendo a população em domicilio. “Esse é o público alvo mais vulnerável e, por isso, estamos dando uma atenção especial. Vale lembrar que as vacinas são enviadas pelo Ministério da Saúde, através do Governo do Estado, e estão chegando de forma gradativa. Com isso, estamos organizando a vacinação conforme o calendário do governo do Estado”, disse o prefeito.

A aposentada Helena Oliveira, moradora do bairro Parque das Ilhas, recebeu a vacina em casa. “Me senti segura e confortável em saber uma equipe da prefeitura viria à minha casa para vacinar. Foi muito importante para mim não ter que sair de casa. Bastou uma ligação para que eu tivesse esse benefício. Agora estou mais tranquila”, disse Helena.

O secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, destaca que, este ano, a campanha de vacinação contra a gripe tem uma organização respeitando as medidas preventivas da pandemia de Covid-19. “Adotamos medidas especiais de vacinação por causa do coronavírus. Fizemos as aplicações em locais diferentes das unidades básicas de Saúde, como Cras e igrejas e até mesmo o sistema de drive trhu, além das aplicações que estão sendo realizadas em domicilio”, disse o secretário.

A Prefeitura de Volta Redonda segue realizando o agendamento da vacinação domiciliar contra gripe para idosos. A prioridade é para idosos acamados ou deficientes, com a mobilidade reduzida. Os telefones disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para solicitar a vacina são (24) 3339-9628 e (24) 3339-9629.