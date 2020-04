Manutenção e limpeza seguem a todo vapor em Volta Redonda

Prefeitura continua com equipes atuando em serviços como capina, roçada e tapa buraco em vários bairros

Mesmo com as restrições por conta do combate ao novo coronavírus, a prefeitura de Volta Redonda atua sem parar na manutenção e limpeza da cidade. Nesta segunda-feira, dia 6, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) atuaram em diversas frentes, como a operação tapa buraco que aconteceu em várias ruas dos bairros Vila Rica-Tiradentes e Casa de Pedra.

As equipes responsáveis pela limpeza atuaram com retirada de terra, barro e entulho na Rua Santa Isabel, no Retiro; na Rua 13, no Açude; e na Rua Geraldo Barbosa, bairro Coqueiros. Foram utilizados três retroescavadeiras e 12 caminhões.

Também no Retiro, o Cemitério Municipal recebeu serviços de caiação, capina e roçada. A capina também foi feita na Rua Maria Cecília, no mesmo bairro, além da região próxima ao campo do bairro Monte Castelo.

O serviço de roçada também foi realizado na Rua 156-A, no Laranjal, e no trevo da Rodovia do Contorno. As equipes atuaram ainda na limpeza de canaletas dos bairros Cidade Nova e Jardim Belvedere, além do córrego do bairro São Geraldo.

O prefeito Samuca Silva explicou que os funcionários da SMI atuam com medidas de prevenção contra a Covid-19. Já os servidores com mais de 60 anos não estão trabalhando. “Estamos atuando incansavelmente para que o cidadão tenha os serviços básicos atendidos. Enquanto cuidamos da cidade, pedimos a quem possa que fique em casa e se cuide. Vamos vencer essa luta contra o coronavírus e retomar nossas rotinas”, alertou o prefeito Samuca Silva.