Obras de revitalização e ampliação contemplam a Escola Municipal Marizinha Félix e o Centro Municipal de Educação Infantil Branca de Neve

Mesmo com as medidas de combate a Covid-19, o Novo Coronavírus, unidades escolares de Volta Redonda seguem recebendo melhorias para atender os alunos no retorno das aulas. As obras de reforma e ampliação estão acontecendo na Escola Municipal Professora Marizinha Félix, no bairro Vila Rica – Três Poços, e no Centro Municipal de Educação Infantil Vera Lúcia Silveira Braga, o Branca de Neve, no bairro Volta Grande.

A Escola Municipal Professora Marizinha Félix está recebendo um reforço estrutural, com a troca de todo o piso e azulejo, além da pintura do teto, no refeitório e na cozinha. As salas de aula já estão concluídas, sendo realizado um reforço da estrutura das salas com retirada do afundamento do piso, realização de contrapiso, colocação de piso, pastilhas na parede e pintura. Além disso, o corredor também foi contemplado. Apesar da pandemia, a obra está dentro do cronograma.

Já a unidade Branca de Neve recebeu, até o momento, melhorias no telhado, recuperação de estrutura da quadra, pintura e recuperação do vigamento. Além disso, a empreiteira está finalizando o serviço que a empresa anterior deixou inacabado. Também já foi feita parte da instalação hidráulica da unidade.

“Nós tomamos os cuidados para que as pessoas do grupo de risco fossem liberadas e não ficassem expostas ao contágio do novo vírus, além de redobrar as medidas de higienização e segurança. Enquanto as aulas estão suspensas, as melhorias estão acontecendo. Estamos investindo na educação do município desde 2017. Vale destacar que mais de 50 unidades já receberam algum tipo de melhoria por parte da prefeitura”, destacou o prefeito Samuca Silva.

A secretária de Educação, Rita Andrade, destacou a importância das melhorias para o desenvolvimento dos alunos. “Uma escola harmonizada e reformada colabora com o aprendizado. Todas essas ações têm como objetivo melhorar ainda mais a qualidade da educação de Volta Redonda. Mesmo com as aulas suspensas devido ao Coronavírus, nós estamos realizando melhorias que vão impactar positivamente na volta desses alunos às escolas”, contou.