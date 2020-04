Sobe para 69 o número de infectados com o coronavírus, em Volta Redonda

O prefeito Samuca Silva, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira para informar que aumentou o número de casos de contaminados pelo coronavírus (Covid-19), no município. Até agora o número de casos confirmados de coronavírus é de 69. São 482 casos notificados suspeitos. Caso a média se mantém em 14%, o município pode chegar a 121 casos confirmados do Covid-19.

Os casos confirmados até agora são: um homem, de 67 anos, quatro mulheres e um bebê de 26 dias. Uma criança de um ano também está entre os confirmados. São 60% de mulheres e 40% de homens contaminados.

Samuca pediu mais uma vez para que as pessoas não fiquem na rua. “Caso haja necessidade de ir ao comércio volte imediatamente. Não deixe de usar uma máscara. Fique em casa”, disse o prefeito.