A Secretaria Municipal de Saúde de Resende divulgou na noite desta segunda-feira, a primeira morte por coronavírus (Covid-19), no município. Trata-se de um idoso, de 94 anos, que estava internado no Hospital Municipal de Emergência, no bairro Jardim Jalisco em Resende.

Segundo a secretaria de Saúde, o resultado do exame constatou o coronavírus. O idoso foi a óbito na tarde de hoje.