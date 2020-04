Volta Redonda promove ações de combate à dengue, zika e chikungunya

Nesta semana, agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde fazem visitas peridomiciliares nos bairros São Carlos e Volta Grande

A Prefeitura de Volta Redonda promove ações constantes de combate à proliferação do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, doenças graves que, mesmo em tempos de preocupação com a Covid-19, merecem atenção. A equipe de agentes de endemias da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está em campo fazendo visitas, no entorno das residências, para vistoriar o terreno e orientar os moradores sobre a importância da checagem semanal em possíveis criadouros. Nesta semana, os beneficiados serão os bairros São Carlos e Volta Grande.

O prefeito Samuca Silva destacou que mesmo com o foco sendo o combate a Covid-19, a população não pode se esquecer das ações de prevenção a dengue. “Temos que cuidar da saúde da população como um todo. Não podemos arriscar ter uma epidemia de dengue no meio de uma pandemia de Covid-19. E, nos dois casos, a cooperação das pessoas é fundamental. Se cada um fizer sua parte, cuidar da sua casa, vamos vencer o mosquito”, disse o prefeito Samuca Silva.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, lembra que o isolamento social, necessário para conter a circulação do novo coronavírus, pode ser um aliado contra o Aedes Aegypti. “Estamos em casa, vamos aproveitar para fazer a vistoria semanal em casa para identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito”, pediu.

Os agentes de endemias já estiveram nos bairros Siderlândia, Siderópolis, Açude e Santo Agostinho. E, nesta semana, contam ainda com apoio de uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde, que realiza ações de bloqueio contra o Aedes Aegypti. Em todos os casos, os moradores recebem orientações sobre os cuidados com a casa e ficam com um folheto informativo para lembrarem dos dez passos mais importantes a seguir na hora da vistoria semanal.

Com o tema ‘Dez dicas para lembrar, dez minutos para salvar’, o folheto ensina que as caixas d’água, tonéis, galões, poços e barris devem estar bem vedados; calhas limpas; pneus sem água em lugares cobertos; ralos limpos e com tela; bandejas de geladeira e ar condicionado limpas e sem água; pratos de vasos de planta com areia até a borda; vasos sanitários, sem uso constante, fechados; baldes e garrafas virados com a boca para baixo; lixos e materiais para descarte dentro de sacos plásticos bem vedados; piscinas e fontes sempre tratadas.

O mosquito vive dentro de nossas casas e para garantir a saúde de sua família e sua comunidade, basta fazer uma checagem bem rápida, de apenas dez minutos, nos locais onde costuma colocar seus ovos. A vistoria semanal é importante, já que este é o período que o Aedes precisa para se desenvolver e passar da fase de ovo para mosquito adulto. As orientações são resultado de pesquisa feita por profissionais da Fiocruz.