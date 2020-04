Prefeito de Barra Mansa atualiza situação do novo Centro de Triagem e Tratamento Covid-19

De acordo com o chefe do Executivo, o espaço começará a funcionar com dois respiradores enquanto aguarda a chegada de dez aparelhos que serão enviados pela Secretaria Estadual de Saúde

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, divulgou na noite desta terça-feira (14) o andamento dos serviços no novo Centro de Triagem e Tratamento Covid-19, que fica situado na antiga UPA da Região Leste. Segundo ele, o espaço, que passou por ampla reforma e adaptação, iniciará os atendimentos com dois conjuntos de equipamentos que pertencem ao município, enquanto aguarda a chegada dos demais respiradores de ventilação mecânica e dos monitores prometidos pela Secretaria de Saúde do Estado.

Drable ainda fez questão de frisar que esses dois equipamentos, somados aos atendimentos da UPA Centro e leitos da Santa Casa, ajudarão no acompanhamento dos casos no município. “Não vamos poupar nenhum esforço para salvar vidas. Nós sabemos das dificuldades que a China está impondo ao mundo para a aquisição dos equipamentos. Estamos com a nossa estrutura pronta, agora vamos aguardar a entrega do Estado”, explicou.

O prefeito ainda detalhou como funcionará o centro de infectologia. “O espaço vai garantir o tratamento dos pacientes de Barra Mansa de maneira que não tenhamos contaminações em outros locais da cidade. Nosso objetivo é trazer para este centro os pacientes, para que eles façam a triagem, o tratamento e o encaminhamento ao Hospital Regional”, contou.

Rodrigo Drable ainda falou sobre a expectativa de receber os dez aparelhos nos próximos dias e da utilização do Hospital Regional para tratamento dos pacientes da Baixada Fluminense. “Recebi uma ligação do secretário de Saúde do Estado, que me fez duas garantias importantes. A primeira foi em relação aos respiradores. Segundo ele, o estado comprou 1.100 aparelhos e só receberam 100. Ainda nessa semana há uma expectativa de que sejam entregues mais 100 e desse quantitativo, dez virão para Barra Mansa”.

Ainda sobre sua conversa com o secretário de Saúde do Estado, continuou. “O outro assunto abordado pelo secretário é que o Hospital Regional terá uma grande cota exclusiva para nossa região, que é um anseio dos prefeitos do Sul Fluminense. Ele ainda garantiu que já existe a reserva de 60% desses leitos para a região e isso nos dá uma maior tranquilidade em relação a estruturação da nossa rede”, finalizou o prefeito.