Prefeitura de Volta Redonda segue com serviço de higienização da cidade

Equipes finalizaram o trabalho na Vila Santa Cecília e fizeram a limpeza da Ilha São João

Os trabalhos de higienização e sanitização não param em Volta Redonda. Nesta quarta-feira, dia 15, as equipes da Prefeitura finalizaram o serviço no bairro Vila Santa Cecília, fazendo a higienização próximo a agências bancárias e outros locais de aglomeração. Para realizar o serviço, primeiro é feita a lavagem dos locais para depois aplicar o produto bactericida com o auxílio de uma máquina pulverizadora.

Os pavilhões da Ilha São João também receberam a limpeza, já que na quinta-feira, dia 16, o local vai sediar mais um dia de vacinações por Drive Thru, das 8h às 17h.

De acordo com o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, essa ação visa diminuir os riscos de contaminação das pessoas que ainda precisam ir às ruas. “A orientação principal é ficar em casa. Mas temos que pensar nas pessoas que precisam sair para trabalhar, então continuamos com a higienização nos lugares que tendem a ter maior aglomeração de pessoas”, explicou o prefeito.

No cronograma do serviço para esta quinta-feira, dia 16, estão a sanitização da base da Guarda Municipal e das ruas do bairro Retiro.

A higienização com água clorificada e bactericida já foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde da Família dos bairros Santo Agostinho, Volta Grande, Vila Mury, São Sebastião, São Luiz, Dom Bosco, Caieiras, Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Coqueiros, Água Limpa, Açude I e II, Retiro I e II, Jardim Cidade do Aço e Verde Vale, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital São João Batista, Hospital do Idoso e ao redor do Estádio Raulino de Oliveira (onde está sendo montado um Hospital de Campanha com 114 leitos).

Outros locais como CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) do Santo Agostinho, Rodoviária Municipal, Capela Mortuária, Secretaria Municipal de Saúde, pontos de ônibus de grande fluxo na Avenida Amaral Peixoto, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e no Conselho Tutelar, também foram higienizados.