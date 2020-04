Samuca atualiza dados sobre coronavírus em Volta Redonda

Município tem agora 162 casos confirmados

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, atualizou nesta quinta-feira, dia 16, os dados sobre contaminação da Covid-19, o Novo Coronavírus. Agora na cidade são 162 casos confirmados, um aumento de 28 em apenas um dia. São sete o número de óbitos confirmados, sendo que há outras três mortes suspeitas. O município tem ainda 775 casos suspeitos, aguardando resultado de exames.

“Nós estamos fazendo nosso trabalho de planejamento, conseguindo evitar principalmente que pessoas da faixa de risco tenham contato com o vírus. Esta é a importância do isolamento social. E estamos testando as pessoas que procuram as unidades com suspeita. Isso é importante para a gente analisar e isolar as pessoas”, explicou o prefeito pedindo mais uma vez que, quem puder, fique em casa.

O prefeito ainda destacou que, por conta da pandemia, está circulando uma onda de fake news, o que atrapalha o acesso a informações verídicas e visa apenas causar desequilíbrio e pânico na cidade.

“Todos os contratos que, porventura, vamos assinar sobre o combate à Covid-19 encaminharemos ao Ministério Público. O próprio MP já esteve duas vezes em vistoria no Hospital de Campanha. Trabalhamos com transparência e todos os gastos serão divulgados em uma página da prefeitura. Hoje mesmo saiu um comparativo que mostra que o Hospital de Campanha de Volta Redonda é uma das unidades com menor custo no Brasil”, disse Samuca.

Ainda sobre fake news, outro ponto que o prefeito destacou foi com relação às falsas informações de que todos os servidores teriam salários reduzidos.

“Estou aguardando o estudo da Secretaria Municipal de Administração sobre a redução de 10% na folha de pagamento. Mas adianto que não vamos cortar de profissionais da saúde, educação, segurança. Os cargos comissionados deverão ter maior corte. Mas ainda seguimos aguardando esse estudo. Por isso, peço que os servidores não acreditem em quem quer propagar o pânico”, alertou o prefeito.

Samuca ainda destacou que determinou que o Procon, órgão de fiscalização no município, faça um mutirão nos estabelecimentos comerciais para apurar denúncias de preços abusivos. Segundo o prefeito, o cidadão que se sentir lesado pode entrar em contato com o Procon pelo telefone (24) 3339-9205.