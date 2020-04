Arimathea confirma pré-candidatura a vereador em Volta Redonda

Professor do IFRJ e Presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul pretende ampliar debate sobre temas estratégicos ao desenvolvimento do município como a questão da educação, o desenvolvimento econômico e a gestão ambiental no legislativo do município.

Na última quarta-feira (15), encerrou-se o prazo para consolidação de filiações partidárias para propensos candidatos a vereador e prefeito em todo o país. Em Volta Redonda, o professor José Arimathéa Oliveira (PSB) confirmou que é pré-candidato a uma cadeira no legislativo municipal, com eleições previstas para outubro deste ano.

Arimathea, que é professor da educação profissional, é mestre em Ciências Ambientais e Florestais, foi Pró Reitor de Desenvolvimento Institucional do IFRJ e atualmente presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul, cargo que ocupa desde quando foi prefeito da vizinha cidade de Pinheiral. Com extensa experiência em gestão pública (ele também foi diretor do Campus Pinheiral do IFRJ – Instituto Federal do Rio de Janeiro), e vasta experiência em questões educacionais e ambientais, Arimathea se considera preparado para encarar o desafio de ocupar uma vaga na Câmara de Volta Redonda: ‘Com a chegada desta pandemia (novo Coronavírus) que inclusive causa infecções respiratórias graves, a população acaba ampliando a sua percepção para as questões ambientais. Logo surgem alguns fatores como a qualidade de água, o enfrentamento às enchentes frequentes, que estão relacionadas ao uso e ocupação do solo, o depósito de escória da CSN, a poluição do ar causada pela própria Companhia, além da poluição do trânsito, que em Volta Redonda é muito intenso.

Todas essas questões precisam ser discutidas amplamente e creio que tenho condições de contribuir com esse processo, atuando no legislativo de Volta Redonda’. Ponderou Arimathea que, no entanto, disse não se limitar somente ao discurso ambiental: ‘temos uma série de questões a discutir e ampliar o debate, ainda mais depois que sairmos desta pandemia. Como vamos encarar a dura crise econômica que passa a se instalar de forma avassaladora em basicamente todos os setores, ou como será feito o enfrentamento das graves deficiências referentes à saúde pública, são assuntos que certamente vão bater à porta das administrações públicas e casas legislativas como nunca antes se viu’. Completou.

Arimathéa acredita que o desafio maior a ser vencido é a universalização da educação em tempo integral ao longo do tempo em nossa cidade e o fortalecimento da formação técnica aos nossos jovens.

No campo político, Arimathea afirma que foi bem recebido no PSB local, tendo como interlocutor, o Deputado Federal Alessandro Mollon: ‘Como liderança importante que é no Estado, o fato do Molon ter referendado minha chegada ao partido em Volta Redonda facilitou muito. Também tenho uma relação excelente com o vereador Jari, que já vem de alguns anos e isso tem facilitado muito não só minha ambientação, como a aproximação com os demais colegas de partido’. Salientou Arimathea, que também fez questão de elogiar o pré-candidato à prefeito do partido: ‘consegui construir uma ótima relação com o Alex (Martins, ex-presidente da OAB-VR Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Volta Redonda). Acho importante a união dessas importantes forças que atuam no campo progressista da cidade, para que possamos construir novos caminhos e rumos para Volta Redonda’. Finalizou.