Feriado: Repartições municipais não funcionarão nos dias 20 e 21 de abril

Decreto assinado pelo prefeito Bruno de Souza antecipa feriado estadual (São Jorge)

O prefeito Bruno de Souza (MDB) assinou na amanhã desta sexta-feira, dia 17, o decreto antecipando o feriado estadual do dia 23 de abril (São Jorge) para segunda-feira, dia 20. Sendo assim, as repartições públicas municipais, que tem funcionado das 10 às 16 horas, encerraram as atividades nesta sexta-feira, dia 17, e retornarão o expediente, na próxima quarta-feira, dia 22.

Nesse período de feriado prolongado, os serviços considerados essenciais funcionarão em esquema de prontidão. Entre eles, a Defesa Civil, o atendimento médico de emergência, prestado à população através do Hospital São Lucas; o esquema de prontidão para atender chamadas de urgência provenientes das estradas rurais; a coleta de lixo domiciliar; o trabalho de vigilância das repartições municipais e o controle do trânsito realizado pela Guarda Municipal; a captação, tratamento e distribuição de água potável aos moradores, além dos trabalhos de varrição, capina e recolhimento de entulhos na área urbana.

Vacinação contra a gripe

A segunda etapa da vacinação contra a gripe Influenza iniciada na última quinta-feira, dia 16, será retomada na próxima quarta-feira, dia 22. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o público-alvo para esta etapa da campanha são os portadores doenças crônicas (mediante laudo da doença), profissional das forças de segurança (policiais, bombeiros e guardas municipais), caminhoneiros e profissionais de transportes públicos (motorista e cobradores). Os profissionais deverão apresentar a comprovação do exercício da profissão.

Falta de energia

A Prefeitura de Quatis foi informada pela empresa Light, responsável pelo fornecimento de energia no município, que na próxima quarta-feira, dia 22, haverá falta energia na cidade. O fornecimento será interrompido das 13 às 16 horas para que sejam realizados serviços de manutenção na rede.