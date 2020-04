Segundo o prefeito Samuca, medidas de restrição ainda são necessárias

O prefeito Samuca Silva atualizou nesta sexta-feira, em uma gravação direcionada as redes sociais, alguns pontos importantes da situação do coronavírus (Covid-19). O prefeito comemorou o fato do coronavírus não avançou e o número de curados cresceu no município.

– Manter o município com esse alto índice de infecção do vírus e com baixo nível de internação, e com a capacidade de leito em 20% dos destinados ao Covid é algo que deve ser comemorado pela população. Estamos conseguindo evitar o contato da pessoa idosa com fatores de risco. Isso só se deve com a sua participação de ficar em casa”, comentou Samuca.

Segundo o prefeito, medidas de restrição ainda são necessárias.

– Para que a gente consiga vencer o vírus vamos continuar limitando as entradas da cidade e o comércio, a princípio, continua restritivo até o dia 27. A plataforma que foi lançada esta semana: comprasvr.com.br já está tendo acesso de pessoas, mas que ainda não tem os produtos dos nossos comerciantes. Peço à todos os comerciantes que utilizem a plataforma. É gratuito. Caso queira a prefeitura te ajuda a entregar o seu produto – finalizou o prefeito.