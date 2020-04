Rodovia estadual tem trecho crítico em Resende

Rodovia Estadual em trecho crítico

A Rodovia RJ-159, que liga Quatis ao município mineiro de Passa Vinte (MG), no Sul de Minas Gerais, está quase obstruída, no trecho que corta o município de Resende. Com as fortes chuvas e intermitentes que atingiram a região no início do ano, provocou ainda mais, o desmoronamento de pedras e terras que obstruíram quase que totalmente a pista.

No local vários acidentes ocorreram. Há cerca de um mês um carro tombou na localidade. O Departamento de Estrada de Rodagem (RJ) já foi comunicado e até o momento nenhuma providência foi tomada.

Há três anos ocorreu o primeiro deslizamento de terra e pedras e o governo do Estado nada fez para evitar novos acidentes. Moradores reclamam do descaso das autoridades estão fazendo um apelo para o prefeito Diogo Balieiro Diniz, de Resende, que interceda junto ao governo do estado para a liberação total da pista. Reportagem: Luiz Antônio Cunha