Uma carreta, carregada com lenços umedecidos, tombou na tarde deste sábado por volta das 15h35min, no km 220, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pista ficou parcialmente interditada. Ninguém ficou ferido e hão houve congestionamento devido ao fluxo de veículos bastante reduzido.