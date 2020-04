Prefeitura de Barra Mansa restringe entrada de veículos no município

Medida visa evitar o contágio pelo novo coronavírus e acontece em pontos estratégicos do município

Na manhã desta quarta-feira (22), a Guarda Municipal iniciou a formação de barreiras para restrição do acesso de veículos de outros municípios em Barra Mansa. A medida vis conter o avanço da contaminação pelo novo coronavírus e está sendo realizada em cinco pontos estratégicos da cidade: na Avenida Dário Aragão, no bairro Estamparia; na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom; na Avenida Amaral Peixoto, no bairro Bocaininha; na Rua Albo Chiesse, no Centro e na Rua José Hipólito, na Cotiara.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, cada barreira conta com três agentes que estão orientados a fazer a notificação de entrada dos veículos de outros municípios, que estão se dirigindo ao âmbito de Barra Mansa para realizar alguma atividade laboral. “Essa situação deve ser comprovada com algum documento que ateste a atividade profissional do motorista”, destacou.

Cidadãos que moram em Barra Mansa e precisam passar pelas barreiras devem apresentar comprovante de residência emitido por concessionários de serviço público, documento do veículo comprovando o licenciamento no município ou carteira nacional de habilitação emitida no município. Já os veículos coletivos e os de cargas destinadas ao abastecimento dos estabelecimentos comerciais de produtos essenciais e industriais continuarão tendo acesso à cidade.