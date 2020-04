Adolescente passa mal ao engolir cocaína em Resende

Um adolescente, que não teve a idade revelada, passou mal na noite de sábado ao engolir um pino de cocaína numa área de lazer, na Rua C, no bairro Nova Alegria, em Resende. O fato ocorreu no momento em que a Polícia Militar chegava para dar um flagrante de tráfico de drogas, depois de acompanhar pelas imagens de segurança, a movimentação típica do tráfico de entorpecentes.

O adolescente ao se deparar com a presença dos agentes engoliu um pino da droga e passou mal. Ele foi levado para o Hospital de Emergência, para ser medicado e passou por uma lavagem estomacal.

Depois de liberado do hospital o adolescente foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende, onde ficou apreendido. No local onde houve o flagra os policiais apreenderam 52 pinos de cocaína e 36 sacolés de maconha. No bolso do adolescente os agentes apreenderam R$100.