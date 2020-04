Pinheiral informa sobre casos do coronavírus

A secretaria de Saúde de Pinheiral informou nesta segunda-feira, os casos de coronavírus (Covid-19) na cidade. Foram confirmados 11 casos (cinco curas e seis em isolamento domiciliar) do Covid-19, 10 aguardam resultado em isolamento domiciliar e 21 foram descartados.

Os quatro novos casos são: três mulheres, profissionais da saúde, sendo uma com 43 anos, outra com 22 anos e a terceira com 52 anos. Todas estão em isolamento domiciliar. O quarto caso é um homem de 27 anos, que foi diagnosticado em outro município e já está curado. Pinheiral não possui nenhum óbito por coronavírus.