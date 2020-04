Policiais militares do 33º BPM apreenderam na terça-feira, após uma denúncia anônima, 220 pinos de cocaína, no Morro Santo Antônio, na localidade conhecida como “Manteigão” em Angra dos Reis. As drogas foram encontradas dentro de uma sacola que estava com um suspeito.

As drogas e o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis, onde foi feita a ocorrência.