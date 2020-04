Obras avançam na nova Central de Abastecimento Farmacêutico de Resende 

Muros do CAF já estão sendo erguidos e local começou a ganhar forma

Mais um importante avanço para o serviço de saúde pública oferecido pela Prefeitura de Resende está com obras em ritmo acelerado. A nova Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), que tem previsão de conclusão para o segundo semestre deste ano, segue com obras a todo vapor e já tem mudanças significativas na estrutura antes utilizada para os serviços de carpintaria e serralheria.

As obras nos galpões localizados no Pátio Administrativo começaram há dois meses, com a demolição e a retirada das vigas metálicas e basculantes. Toda a rede hidráulica e elétrica foi refeita visando atribuir segurança e qualidade. Neste momento, a equipe faz o fechamento com alvenaria, o reforço da estrutura e a base de concreto. Alguns muros já foram erguidos no local.

A nova CAF vai atender exigências da Vigilância Sanitária e proporcionar melhorias para funcionários e usuários da rede municipal de saúde de Resende. De acordo com o prefeito Diogo Balieiro Diniz, a necessidade de um local com a estrutura adequada para estocagem dos medicamentos era um problema de grande importância que está sendo selecionado pela gestão municipal.

– Em 2017, no início da atual gestão, a distribuição de remédios foi um dos problemas identificados e que deveriam ser corrigidos ao longo do trabalho para atribuir mais qualidade à saúde pública de Resende. A Prefeitura aproveitou um espaço que poderia ter mais serventia e as obras para a reforma da estrutura estão caminhando para uma conclusão no segundo semestre deste ano – explicou o prefeito.

Ainda segundo Diogo Balieiro, o desfecho das obras terá com consequência novas áreas de recebimento, entrada, quarentena, separação, expurgo, além de um espaço reservado para o atendimento feito ao público através dos processos administrativos.