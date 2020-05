Polícia Militar apreende drogas em Volta Redonda

Policiais militares apreenderam na tarde desta quinta-feira, 1,7 quilo de cocaína, durante uma ação realizada num condomínio do Minha Casa Minha Vida no bairro Roma, em Volta Redonda. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Na chegada os policiais foram recebidos a tiros. Como havia muitos moradores do lado de fora do condomínio, policiais militares não revidaram. Durante investigação uma moradora foi detida onde as drogas foram encontradas.

Os policiais apreenderam também um tablete de um quilo e uma sacola com cerca de 700 gramas de cocaína, que estava do lado de fora do apartamento alvo da denúncia. Dentro do imóvel foram encontrados um liquidificador, três grampeadores e materiais para embalar entorpecentes.