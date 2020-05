Prefeitura de Resende adota medidas para evitar aglomeração na porta de agências bancárias

Grades e faixas de demarcação foram colocadas para organizar as filas formadas principalmente para o recebimento do Auxílio Emergencial

A Prefeitura de Resende deu início nesta quarta-feira, dia 29, a mais uma medida importante para combater a disseminação do coronavírus. Gradis foram instalados nas portas de agências bancárias de maneira preventiva, para que nesta quinta-feira, dia 30, fosse evitada a aglomeração de pessoas, já esperada e vista em outras oportunidades diante do pagamento do Auxílio Emergencial pelo Governo Federal.

A ação envolveu integrantes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SUMTRAN), da Ordem Pública, do setor de Eventos e da Guarda Municipal. Além das cercas metálicas, semelhantes às utilizadas em eventos para contenção do público, as equipes promoveram a demarcação de faixas indicativas de distanciamento entre as pessoas nas filas das agências bancárias.

O Governo Municipal, através da fiscalização de posturas, vai também notificar as agências onde ocorreram as aglomerações, para que tomem providências próprias com objetivo de evitar riscos de contaminação. Vale ressaltar que todas as informações referentes ao pagamento do Auxílio Emergencial estão disponíveis no site da Caixa Econômica Federal, e que não é recomendado que as pessoas busquem essas informações de forma presencial nas agências.

Também nesta quinta-feira, a Guarda Municipal esteve presente nesses locais de maior aglomeração para orientar as pessoas com relação ao devido distanciamento. E mais: de acordo com o Comandante da Guarda Civil Municipal, Cesar Laurindo, os totens de monitoramento emitirão mensagens com o intuito de orientar a população sobre o distanciamento nos ambientes compartilhados e sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nos setores públicos e privados.