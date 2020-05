Mutirão Humanitário chega a Paracambi e benefício será entregue a 5 mil famílias da região 

Terceiro município a receber o Mutirão Humanitário, Pacarambi deu início, neste sábado (2), à distribuição de 5.101 cestas básicas para as famílias da região inscritas no Cadastro Único do Governo do Estado. A ação já passou pelos municípios de Queimados e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

O Mutirão acontece em 11 postos fixos de entrega espalhados pela cidade, e outros quatro estão focados em atendimento delivery para chegar em pessoas que não conseguem se deslocar. Entre os pontos, está o Ginásio Poliesportivo André Luiz Alves Silvério, que abriu a ação com um balanço de aproximadamente 300 beneficiários atendidos neste primeiro dia.

Jakeline Saldanha, superintendente de Esportes de Paracambi, é a responsável pelo posto. Ela explicou que, em três horas de funcionamento, a equipe já havia conseguido entregar 30% do previsto para o dia.

– Tivemos a preocupação de seguir as orientações do Governo do Estado, tomando todos os cuidados de higienização do local e também com os nossos voluntários. Estamos atuando sem nenhuma fila e nem aglomerações – destacou.

Doação em forma de esperança

O pai da pequena Alice, Pablo Rodrigues da Silva, foi um dos primeiros a receber o benefício.

– A cidade tem procurado seguir o isolamento. Muitas pessoas estão desempregadas e vivendo com dificuldades. Esse auxílio veio em boa hora e vai fazer a diferença na mesa das famílias de Paracambi – contou.

Lucimar Alves Machado também conseguiu receber sua cesta no primeiro dia. Segundo ela, com a dificuldade de retirar a verba destinada pelo Governo Federal, a cesta de alimentos e o material de higiene foi um conforto e esperança.

Tecnologia a serviço da solidariedade

A presidente da Fundação Leão XIII, Andréa Baptista, que está participando diretamente da organização do Mutirão Humanitário, percorreu todos os postos de distribuição para acompanhar o funcionamento.

– O ponto alto dessa entrega das cestas tem sido o uso da tecnologia de comunicação com as famílias beneficiadas. É um diferencial inédito comparado com ações de entrega, que evita qualquer tipo de aglomeração e dá dignidade para quem precisa – afirmou.

Saiba como retirar a cesta

O beneficiário receberá dois SMS: o primeiro, informa o direito ao benefício; no segundo, recebe um código com informações sobre a entrega, com data, hora e local para retirada do kit.

Toda a ação do Mutirão Humanitário é monitorada por um sistema de inteligência artificial, que mostra em tempo real quem abriu o SMS e aqueles que retiraram as cestas básicas.

Para consultar se você tem direito ao benefício ou tirar qualquer dúvida, basta acessar o site https:// mutiraohumanitario.com.br/. A navegação na plataforma é gratuita.

O Disque Cidadania (0800 0234567), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Diretos Humanos, também ajuda a tirar dúvidas.