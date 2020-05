Prefeitura inicia neste sábado ação contra aglomeração em Angra dos Reis

Objetivo é oferecer um ambiente mais seguro àqueles que precisam de atendimento bancário na agência da Caixa Econômica

A prefeitura de Angra, com o apoio da gerência da Caixa Econômica Federal, vai realiza neste sábado uma ação com intuito de organizar as filas na porta da agência, reduzindo assim a probabilidade de contaminação.

A Rua Coronel Carvalho será fechada em um sentido para trânsito e estacionamento a partir de sábado, 2 de maio, entre a ladeira Armando Carvalho Jordão (Ladeira Jorge Elias) e a Rua Moacir de Paula Lobo (Rua das Palmeiras), o que vai oferecer mais espaço para a organização da fila.

Um carro de som ficará à disposição para ajudar os profissionais da Caixa na fiscalização e organização do movimento. Além disso, está disponível nas redes sociais da Defesa Civil o passo a passo da utilização dos aplicativos Auxílio Emergencial e Caixa Tem, fornecendo à população todo o funcionamento da operação sem que as pessoas precisem enfrentar filas.

Com o fechamento de uma mão da Rua Coronel Carvalho para melhor organização das filas da Caixa Econômica Federal, o trânsito de veículos sofrerá alterações para quem sai da cidade utilizando a Estrada Angra Getulândia. Ao chegar à Rua Coronel Carvalho, o condutor que estiver saindo do Centro deverá seguir pela Rua Raul Pompeia, depois Rua da Conceição e, posteriormente, pela Rua Frei Inácio, até chegar novamente à via principal.

A iniciativa, que seguirá por toda a semana, foi definida a partir de reunião na manhã desta quinta-feira, 30, entre o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil, o secretário-executivo de Segurança Pública, o superintendente de Transporte e Trânsito e o superintendente da Caixa Econômica Federal – região Costa Verde.