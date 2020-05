Secretaria de Manutenção Urbana inicia a pavimentação em três ruas no bairro Boa Sorte 

Previsão é que o serviço seja finalizado até o próximo dia 20 deste mês

Os serviços de pavimentação nas ruas Henrique Crispim, Major Luiz Alves e Leonísio Sócrates Batista, no bairro Boa Sorte, foram iniciados nesta segunda-feira (04). A Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa disponibilizou uma equipe para dar seguimento as melhorias, que têm previsão de serem finalizadas até o próximo dia 20 deste mês. O principal objetivo do investimento é garantir um melhor acesso na localidade e oferecer aos moradores melhor qualidade de vida.

Devido ao serviço, o trânsito na localidade sofreu algumas modificações. Caminhões e carretas poderão utilizar as vias no sentido Sérgio Braga. Já veículos leves, médios e ônibus serão desviados para a Rua do Boi.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, o serviço está sendo realizado de forma gradual, para garantir a qualidade das vias. “Nossa equipe está rebaixando o solo para tirar o perigo da curva na altura do Departamento de Estradas e Rodagens (DER). Em seguida, iremos repor o solo, em uma altura segura. Após, será realizada a compactação do solo para então colocar o asfalto, previsto para daqui 15 dias”, disse.