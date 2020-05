Combate ao coronavírus em Volta Redonda fecha acessos a cidade

Duas linhas têm percurso modificado em ação que visa também garantir a capacidade de atendimento na rede municipal de saúde

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta segunda-feira, dia 4, uma série de medidas de proteção para ampliar o combate ao novo coronavírus, através do Decreto Municipal 16.147. Uma das ações é a atuação da força-tarefa para reforçar o cinturão de segurança e impedir a entrada de veículos de todos os municípios e estados, evitando a migração do vírus.

Por conta da ampliação do cinturão, duas linhas de ônibus municipais tiveram alterações. A circulação das linhas intermunicipais segue sem mudanças até o próximo dia 9 (sábado).

“As forças de segurança estão orientadas a evitarem os turistas. Quem mora na cidade, trabalha aqui, é de serviços essenciais ou tem algum médico marcado, por exemplo, vai poder acessar a cidade. Todas as medidas têm mantido nossas metas de atendimento na saúde, que é o que mais nos preocupa”, explicou o prefeito Samuca Silva.

De acordo com a secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), a linha 205B, que faz a ligação Água Limpa-Conforto (Pedreira), terá alteração em dois itinerários: tanto para quem segue no sentido Conforto (saindo do Terminal Castelo Branco), quanto para quem se dirige no sentido Vila Santa Cecília (partindo do Terminal Rodovia Lúcio Meira). O ônibus mudará o percurso após a Rua Rio Araguaia, acessando a Rua Rio Iguapé e, em seguida, as ruas E, Rio Paraíba, Rio Piabanha e Rio Jarí, chegando à Avenida Visconde do Rio Branco. Nos outros sentidos e trajetos a linha vai operar no itinerário normal.

Os ônibus que operam na linha 210C, fazendo a ligação Três Poços-Aterrado (via Radial Leste), terão o itinerário alterado no sentido Três Poços, para quem sai do Terminal da Rua das Figueiras. O novo caminho será: Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, BR-393, Viaduto Pref. Sávio Gama, Av. Amaral Peixoto, Viaduto Nossa Senhora das Graças, Av. Lucas Evangelista, Rua Luiz Alves Pereira, Av. Sete de Setembro, Av. Antônio Pedro da Costa, Radial Leste, BR-393, Av. Paulo Erlei de Souza Abrantes, Rua Figueira.

Bloqueios de vias estão distribuídos em quatro regiões

O decreto municipal determina ainda a proibição do acesso à cidade de carros, motos, táxis e transporte por aplicativo, oriundos de outros municípios, a não ser que o passageiro comprove sua residência em Volta Redonda. O controle será feito com barreiras físicas (com manilhas) em alguns acessos, e em outros pontos com agentes da Guarda Municipal. Um dos objetivos da medida é também garantir a capacidade de atendimento na rede municipal de saúde.

Um dos bloqueios implementados pela prefeitura está na Rodovia BR-393, para quem vem do Santo Agostinho e deseja acessar a Avenida Radial Leste. Também há outro ponto com fechamento de via no retorno, para quem segue no sentido oposto (Jardim Amália-Santo Agostinho).

No bairro Água Limpa, há fechamento no acesso ao Túnel 20 e à Rua Rio Araguaia, para quem vem de Pinheiral e da Rodovia do Contorno.

Outro ponto de bloqueio é no acesso à Avenida Francisco Crisóstomos Tôrres, no bairro São Luís, pela rua lateral ao posto BR-393.

No Santo Agostinho, são dois pontos de bloqueio para quem vem pela BR-393, no sentido Barra do Piraí-Volta Redonda. Ficam no primeiro acesso à Rua Arlindo Soares (próximo à Rodovia do Contorno), e no último acesso à mesma via, pela Estrada Lateral.