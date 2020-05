Feira livre cumpre normas de segurança em Volta Redonda

Feirantes do gênero alimentício estão autorizados a trabalhar de segunda a sexta-feira, nos bairros tradicionalmente autorizados, de 06 às 14 horas

A flexibilização do comércio começou a ser efetuada essa semana em Volta Redonda e um dos seguimentos liberados a funcionar foi a Feira Livre. Nesta terça-feira, dia 05, equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda acompanharam a movimentação no bairro Retiro e verificaram que todas as regras de segurança foram cumpridas pelos feirantes.

De acordo com o decreto municipal, a Feira Livre pode funcionar apenas de segunda a sexta-feira, nos bairros tradicionalmente autorizados, de 06 às 14 horas, e somente para gêneros alimentícios. Além disso, o espaçamento mínimo entre as barracas deve ser de três metros.

Os feirantes organizaram as barracas em apenas um lado da via, para que os consumidores tivessem bastante espaço de circulação. Todas as barracas tinham álcool gel ou água e sabão para higienização constante das mãos. E não teve aglomeração, já que a maioria dos produtos já estava embalada, o que proporcionou rapidez e agilidade no atendimento.

O prefeito Samuca Silva comentou que está orgulhoso dos feirantes por colaborarem e seguirem todas as orientações. “O momento é de união de toda a sociedade no combate a Coid-19. Por isso, pedimos para que todas as medidas de segurança continuem sendo tomadas, para que possamos evitar o contágio em massa na cidade. Ficamos felizes de ver que os feirantes estão colaborando para que a flexibilização dê certo. Essa luta é uma responsabilidade de todos nós”, disse o prefeito.

Conforme a programação normal, a Feira Livre acontece: segunda-feira no bairro Santa Cruz; terça-feira no Retiro; quarta-feira no bairro Sessenta; quinta-feira no Santo Agostinho; e sexta-feira no Conforto.