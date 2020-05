Prefeitura de Quatis entrega kits de merenda escolar para alunos da rede municipal

Primeiras 145 famílias receberam os gêneros alimentícios em casa nesta quinta-feira

A Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta quinta-feira, dia 30, a entrega dos kits de merenda escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. A medida faz parte de uma série de ações que estão sendo adotadas pela administração municipal durante a pandemia do novo coronavírus.

Nesta primeira etapa, foram beneficiadas 145 famílias de alunos. Elas foram indicadas pela Rede de Proteção à Criança e aos Adolescentes. O lote que está sendo entregue na residência dos beneficiários é referente aos gêneros alimentícios que seriam consumidos no mês de abril. Novos lotes do kit da merenda já estão sendo programadas para serem distribuídos a outras famílias.

De acordo com a titular da Pasta de Educação, Patrícia Vidal, desde o início da suspensão das aulas a Secretaria vinha estudando uma forma de manter o cumprimento da Constituição Federal que garante a todos os alunos o direito a educação e a merenda escolar.

– No entanto, a tarefa é árdua, pois precisamos olhar igualmente para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino. Mas para que isso seja possível há a necessidade de um o processo de escalonamento através de lotes de entrega que assegurarão o atendimento em primeiro lugar àqueles mais vulneráveis – explicou a secretária.

Patrícia destaca que essa é a segunda ação referente à distribuição de alimentos realizada pela administração municipal. No mês de março, em um trabalho conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, foi feita a entrega de alimentos perecíveis de hortifrutigranjeiros para 64 famílias. Para a escolha das famílias, foram utilizados critérios técnicos baseados em informação dos diretores das unidades escolares e também por meio do CadÚnico.

O prefeito Bruno de Souza (MDB) destacou o trabalho de todos os setores da Prefeitura para dar andamento legal ao processo para atender as famílias necessitadas.

– Essa é mais uma medida que estamos tomando para o enfrentamento à pandemia. É um momento difícil para todos e que afeta ainda mais as famílias mais carentes. Estamos com essa ação buscando minimizar os efeitos da presença dessa doença nesse momento.