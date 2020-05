Resende realiza mais um drive-thru de vacinação contra influenza

Este sistema será voltado para gestantes e pessoas com comorbidades; vacinação será de 9h às 16h na Área de Exposições

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, como forma de imunizar todo o público-alvo contra a Influenza, realiza na próxima quarta-feira, dia 6, mais uma etapa de vacinação no sistema Drive-Thru.

A iniciativa de vacinação contra a gripe será voltada, exclusivamente, para as gestantes e pessoas que tenham algum tipo de comorbidades. Este público-alvo poderá se vacinar no período de 9h às 16h, no estacionamento da Área de Exposições, no bairro Morada da Colina.

As gestantes e as pessoas com comorbidade poderão ser vacinadas sem sair dos seus carros. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, porém, para se imunizarem, elas devem estar com a carteira de vacinação em mãos e também obrigatoriamente devem apresentar uma declaração ou laudo médico que comprove a comorbidade.

-As pessoas com comorbidade também pode apresentar para as equipes de saúde uma receita de medicamento de uso contínuo para tratamento das doenças: respiratória, cardíaca, renal, hepática, neurológica, diabetes, imunodepressivos, transplantados, obesidade e trissomia – disse o secretário de Saúde, Alexandre Vieira.

O sistema Drive-Thru busca agilizar a vacinação, e com esse novo método também é possível diminuir as aglomerações nas unidades de saúde, o contato das pessoas e a chance de contaminação pelo novo coronavírus.

A administração municipal reforça que a vacina contra a Influenza não protege contra a Covid-19, porém evita ao máximo que os hospitais do município fiquem cheios com pessoas apresentando os sintomas respiratórios.