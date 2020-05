PRF apreende maconha “especial” na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde desta segunda-feira, por volta das 17 horas, durante fiscalização de combate ao crime, 2,5 quilos de maconha, considerada “Classe A”, no km 324, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Os policiais rodoviários federais tiveram a atenção voltada para uma carreta “cegonha” transportando apenas um veículo Citroen/Aircross com placa do estado de Santa Catarina (SC). Durante abordagem, o motorista informou que o veículo havia sido despachado de Santa Catarina para o Rio de Janeiro.

Os policiais decidiram realizar revista minuciosa no veículo transportado onde foi encontrado escondidos no pneu estepe, 10 revestimentos embalados a vácuo com maconha. Foi observado que a maconha era de uma qualidade diferente da que normalmente é apreendida.

Os agentes constataram de que se tratava de um tipo de maconha chamado de “camarão”, que seria a flor da cannabis sativa, também conhecida como maconha classe A. Esta droga não é prensada e é embalada a vácuo para preservar suas qualidades.

Segundo apurou os agentes, uma grama desta maconha “classe A”, geralmente é vendida por R$60. A PRF acredita que o valor total da droga apreendida seria de R$150 mil.

A ocorrência foi encaminhada para 99ª DP de Itatiaia. O condutor da carreta, por estar realizando o transporte do veículo legalmente, sem saber do que se tratava, prestou esclarecimentos e foi liberado.