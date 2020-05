A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quarta-feira, quase sete quilos de drogas durante uma operação realizada no bairro Santa cruz, em Volta Redonda. Durante uma incursão atrás do Residencial Ingá II, numa área de mata, os agentes perceberam suspeitos fugindo e deixando para trás as drogas.

Um homem com mandado de prisão em aberto foi abordado e levado para a delegacia.