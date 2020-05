Policlínica da Mulher reorganiza atendimento para preservar as gestantes do coronavírus

Exames estão sendo concentrados no local que acaba de ganhar um novo serviço de acolhimento

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, reorganizou o atendimento disponibilizado na Policlínica da Mulher, no bairro Aterrado, para preservar a saúde das gestantes nesse momento de pandemia da Covid-19. A partir dessa quarta-feira, dia 6, a policlínica passou a contar com um projeto de acolhimento para as cerca de 400 pacientes que são atendidas mensalmente.

O serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, na sede da Policlínica da Mulher, para todas as pacientes que já tem consulta agendada no local. Além disso, o espaço está ofertando também exames de ultrassonografia e de sangue para essas gestantes.

O prefeito Samuca Silva ressalta que a administração municipal não está preocupada apenas com as condições clínicas dessas pacientes, mas também com as dificuldades emocionais e psicológicas que surgem nesse momento crítico. “As gestantes ficam mais sensíveis e particularmente nesse período em que estamos vivendo, por conta do medo da doença e desconhecimento de sua cura, precisamos tratá-las integralmente. Queremos que elas tenham acompanhamento médico durante o pré-natal e que também tenham a tranquilidade de que tudo ocorrerá bem”, disse o prefeito.

A coordenação da Média Complexidade, Flávia Lipke, explica que durante toda semana a Policlínica da Mulher vai disponibilizar psicólogos e enfermeiros para atendimento presencial das pacientes. “Esse trabalho será realizado pela equipe do Espaço do Cuidado, que fará uma intervenção breve com essas pacientes visando a redução de stress e ansiedade”, explicou à coordenadora.

Grávida de 36 semanas, Gleidiane Maria da Silva Ferreira, 28 anos, moradora do bairro Belo Horizonte, elogia o tratamento que vem recebendo. “Antes a gente tinha que sair daqui e fazer exame em outro local. Agora está tudo concentrado na policlínica. Isso deixa a gente bem mais tranqüila. E estou sabendo que a partir de hoje vamos ganhar esse outro cuidado. É importante que a gente fique calma para que tudo ocorra bem”, disse a paciente.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destaca que este apoio emocional e psicológico é muito importante para a população. “Ele fortalece o atendimento domiciliar das gestantes de alto risco e puerpério, prestando uma assistência integral, com escuta qualificada”, disse o secretário, ressaltando que o município conta também com o serviço de teleatendimento na Secretaria Municipal de Saúde para toda população, com 21 psicólogos, através dos telefones 3339-9154, 3339-9674 e 3339-9158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17hs.