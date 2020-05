Homens são presos por tráfico de drogas em Paraíba do Sul

Policiais militares prenderam na noite desta quarta-feira dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Limoeiro, e um no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul. Uma denúncia anônima informando de que os suspeitos estariam buscando um carregamento de drogas levou os agentes até os suspeitos. Os policiais se posicionaram na entrada da cidade e perceberam um carro vermelho e houve a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado no veículo e com os suspeitos. Levados para a delegacia de polícia, ele confessaram que iriam buscar drogas com outro envolvido, no bairro Liberdade. De posse da informação os agentes foram até o local onde apreenderam 101 cápsulas de cocaína, 28 trouxinhas de maconha e 72 g de crack. Os três suspeitos foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.