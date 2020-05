Polícia Civil prende acusado de matar homem a marteladas em Barra Mansa

Policiais civis da delegacia de Barra Mansa prenderam na quarta-feira, o homem acusado de ter matado a marteladas Arnaldo Silva de Souza, de 40 anos, no dia 28 do mês passado, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. Wagner de Vasconcellos Oliveira, de 33 anos, foi preso no bairro Roselândia II, também em Barra Mansa, após um mandado expedido pela Justiça.

O suspeito de ter matado a vítima já tinha sido identificado, mas não tinha ainda o mandado de prisão. O corpo de Arnaldo foi encontrado no Rio Barra Mansa, no bairro Jardim Esperança. Arnaldo era funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional. Ele teve o rosto desfigurado a marteladas.