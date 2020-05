Polícia Militar aprende grande quantidade de drogas em Volta Redonda

Policiais militares apreenderam na madrugada desta quinta-feira, grande quantidade de drogas, no bairro São Carlos, em Volta Redonda. Os agentes foram até o local depois de uma informação recebida por um agente que passava pela localidade.

Os agentes foram até o local e depararam com três suspeitos, dois maiores e um menor, que tentaram fugir, mas foram aprendidos. No local os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm, dois carregadores e 10 munições do mesmo calibre.

Também foram apreendidos 150 pinos de cocaína de variados tamanhos, dois sacolés com o mesmo entorpecente, 36 sacolés e 34 tiras de maconha e dois rádios de comunicação, além de R$ 40 em dinheiro. A ocorrência foi levada para a delegacia de Volta Redonda.