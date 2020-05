Colisão frontal deixa cinco feridos na Lúcio Meira, em Volta Redonda

Uma colisão, frontal, envolvendo um Gol (Botucatu-SP) tendo em seu interior quatro homens e um Fiat Palio (Volta Redonda) conduzido por uma mulher, de 33 anos, deixou cinco pessoas feridas na noite de quarta-feira, por volta das 23h30min, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

Os quatro ocupantes do veículo não portavam documentos pessoas e nem do veículo. Eles foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista. A condutora do veículo Fiat Palio também foi levada para o mesmo hospital.

Segundo a PRF não houve como fazer o teste de etilômetro. A delegacia solicitou ao hospital que informasse a alta dos envolvidos no acidente para que sejam conduzidos à delegacia para os procedimentos necessários.

O VW Gol foi autuado por mau estado de conservação (pneus lisos) e foi retido no posto PRF para regularização. O outro veículo Fiat Palio foi liberado no local sem alterações.