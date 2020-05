Jovem conduzindo moto na contramão teria tentado atropelar policiais em Barra Mansa

Um jovem, de 24 anos, ficou ferido após ter sido atingido por disparos de arma de fogo, na Avenida Domingos Mariano com a Rua Dr. José Alves, no Centro de Barra Mansa. Os policiais militares seguiam pela Avenida Domingos Mariano quando depararam com o jovem conduzindo uma moto na contramão. Os agentes sinalizaram para o motociclista parar, mas o suspeito empreendeu fuga.

Houve perseguição e o condutor da moto, depois de esbarrar na viatura, teria jogado a moto em cima dos agentes que haviam descido da mesma. Os policiais efetuaram disparos para conter o suspeito, que perdeu o controle da moto e caiu.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado e levou o jovem para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, com ferimentos na perna e mandíbula.

Com o suspeito, foram apreendidas cinco munições intactas de pistola calibre 9mm, além de 25 pinos contendo pó branco, aparentando ser cocaína. A arma utilizada pelo suspeito não foi encontrada. O registro da ocorrência foi feito na 90ª DP (Barra Mansa).