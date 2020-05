Polícia Militar recupera carro furtado em Barra Mansa

Policiais militares recuperaram na tarde deste sábado, um veículo VW Voyage no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa. Segundo registro, o veículo tinha sido furtado na cidade de Pinheiral. Uma denúncia anônima aos policiais militares dava conta de que o veículo estava sendo conduzido por um homem, tendo no seu interior duas mulheres, no bairro Apóstolo Paulo. Os policiais foram até o local e fizeram um cerco e detiveram os suspeitos.

O carro foi recuperado e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Os três suspeitos também foram apresentados na delegacia.