Covid-19: Educação de Barra Mansa instala tanques de higienização em escolas da rede pública

Data para o retorno das aulas ainda não foi definida

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, vem trabalhando na criação de um protocolo direcionado para a volta às aulas na rede municipal de ensino, suspensas desde o dia 16 de março, por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma das primeiras medidas é a instalação de 144 tanques de higienização, com pia e sabão antisséptico, nas 68 unidades escolares do município.

O secretário de Educação Fernando Vitorino aponta o empenho da equipe em oferecer um retorno seguro às atividades escolares. “Não ter uma previsão para a volta às aulas não impede que nós trabalhemos em cima disso. Temos uma equipe de Gerência Pedagógica que já está trabalhando em um projeto para o retorno dos alunos, com criação de protocolos. Nós também conseguimos um material muito bom do governo francês sobre esse protocolo, que vem ao encontro do que nós estamos fazendo aqui em Barra Mansa”.

Entre as medidas estão a aquisição de termômetros e a troca do mobiliário em todas as escolas. A ideia é aferir a temperatura dos alunos antes de entrarem no transporte escolar e nas unidades de ensino. Já os móveis trarão mais higiene e conforto. Também serão entregues 16 novos laboratórios de ciências

Os calendários escolares já foram elaborados, permitindo a continuidade do ano letivo assim que o momento for propício para a volta às aulas. “Estamos com sugestões de calendários prontos. Existem muitas possibilidades. Nós temos que ter tranquilidade e agir dentro de um contexto que preserve a aprendizagem do aluno”, pontuou Vitorino.

Outras questões que estão em estudo são os protocolos que definirão como será a entrada dos alunos, a fim de evitar as aglomerações; a ocupação das salas de aula, respeitando o distanciamento das carteiras; horário das refeições e higienização dos transportes e unidades escolares.

Vitorino lembrou a importância deste trabalho ser feito com toda a sociedade. “Estamos construindo essa volta e, mesmo depois de começarmos, vão surgir novidades, necessidades e demandas que nós não vamos esgotar através do planejamento. O mais importante é que escola, profissionais, pais e alunos estejam juntos, para criar esse novo modelo de recomeço. O dia a dia vai nos ensinar muito”.