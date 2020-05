Revitalização do Centro de Especialidades Odontológicas da alegria chega à fase final

Reforma visa ampliação do número de consultórios e a adequação de normas da Vigilância Sanitária

A Prefeitura segue empenhada em dar prosseguimento a todos os programas de revitalização do município. Mesmo neste momento em que os esforços estão voltados principalmente à ampliação e melhor estruturação do sistema de saúde da cidade de Resende com o objetivo de enfrentamento ao coronavírus, as obras seguem em andamento.

A reforma do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Cidade Alegria, por exemplo, está perto de ser concluída. A unidade recebeu obras em sua estrutura para ampliar o número de consultórios e assim conseguir atender um maior número de pacientes, com mais conforto e segurança. Da mesma maneira, os trabalhos promoverão algumas adequações com relação às normas da Vigilância Sanitária de possuir espaços separados, especificamente, para as salas de esterilização e de expurgo.

Agora, na fase final, já estão sendo realizadas as etapas de instalações de luminárias, armários nas bancadas e as portas dos consultórios. Serviços como os de reforma da parte elétrica, hidráulica, pisos e bancadas já foram realizados, como afirma o prefeito Diogo Balieiro Diniz, que vem acompanhando de perto todas as melhorias que estão sendo realizadas em nosso município.

Além das reformas, o CEO também receberá novos equipamentos odontológicos completos, incluindo cadeira odontológica, pedal de comando, mesa do equipo, refletor, cadeira mocho, aparelho de raios X, fotopolimerizador, ultrassonografia e bombas de vácuo.

Atualmente, o Centro de Especialidades Odontológicas Alegria oferece atendimentos nas áreas de endodontia (canal), periodontia (tratamento de gengiva), prótese dentária, cirurgia oral menor, odontopediatria, estomatologia (para diagnóstico de lesões orais) e atendimento a pacientes com necessidades especiais.