E.M. Dona Mariúcha ganha uma quadra poliesportiva 

Obras começaram nesta semana; unidade atende 494 alunos do Ensino Fundamental 1 e EJA

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou nesta última segunda-feira, dia 11, as obras de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Dona Mariúcha, localizada no bairro Santo Amaro.

Durante a semana, as equipes derrubaram o muro de divisa, para permitir a ampliação da área para prática das atividades. Segundo a Secretaria de Obras, os trabalhos da quadra poliesportiva irão avançar dois metros no terreno ao lado, que também é um espaço público.

As escavações das fundações do terreno já estão sendo feitas e os pilares metálicos ficaram prontos. Após essa etapa, os serviços da Prefeitura irão concretar as fundações e subir a estrutura metálica. O secretário de Obras, Victor Sampaio, destacou que as obras ainda estão no início, mas que em breve a unidade receberá uma nova quadra poliesportiva, mais funcional e capaz de oferecer maior qualidade no processo de Educação dos alunos da unidade.

– A Escola Dona Mariúcha não tinha uma quadra antes, é um pedido antigo da comunidade, dos alunos, diretores e professores. A quadra será poliesportiva e os alunos em breve poderão praticar basquete, futsal, handebol e vôlei – disse o secretário.

A Escola Municipal Dona Mariúcha atende ao todo, 494 alunos de diferentes faixas etárias, com turmas do Ensino Fundamental 1 (1° ao 5° ano) e EJA (Educação de Jovens e Adultos).