O cadáver de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde deste domingo, por volta das 12h40min, dentro do Rio Paraíba do Sul, na Avenida Dom Pedro II, no bairro Vila Real, em Porto Real.

O corpo do homem, de cor branca, aparentando 40 anos, trajando calça jeans escura e camisa vermelha, tinha uma grande perfuração no abdômen.

O corpo foi removido e levado para o IML (Instituto Médico Legal), de Resende. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Porto Real.