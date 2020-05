Idoso, de 81 anos, morre por coronavírus e agora são 23 mortos em Volta Redonda

O prefeito Samuca confirmou a 23ª morte causada pela doença. Um idoso, de 81 anos, que estava internado em um hospital particular e a mais recente vítima da doença. O número de casos confirmados subiu de 697 para 714. Já os casos negativos continuam em 517. O total de recuperados passou de 563 para 572. A cidade tem 51 pessoas internadas com suspeita de coronavírus e outras 17 com a confirmação da doença.

O índice de ocupação de leitos de UTI na rede pública está em 31% (pelo acordo não pode passar de 50%) e no Hospital de Campanha em 5,26% – sendo que, pelo acordo, não pode ser superior a 60%). Os dados sobre a Covid-19 também foram atualizados. O município agora tem 714 casos confirmados de coronavírus. Os casos suspeitos chegaram a 1.830, sendo que 517 exames deram negativos e 572 pessoas já estão curadas. Os óbitos na cidade são 23.

Entre os eixos de monitoramente do avanço do vírus, que são condicionantes para atividades econômicas fiquem abertas, a cidade ultrapassou um: o de aumento de casos suspeitos acima de 5%. Nesta terça, o aumento foi de 6%. “Caso amanhã (quarta-feira, dia 20) tenha aumento também acima de 5% dos casos suspeitos, teremos, conforme decisão judicial, que fechar as atividades econômicas por sete dias. Só conseguimos a liberação das atividades econômicas por conta desses eixos de monitoramento e não podemos ultrapassá-los”, ressaltou Samuca.

Os seis eixos de monitoramento são: o número de casos suspeitos não poderá aumentar em 5% por dois dias seguidos (hoje o aumento foi de 6%); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (estando com 31% de ocupação hoje). A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (permanecem em 5,26).

“Só conseguimos a liberação das atividades através de um critério técnico. Então precisamos ficar atentos a isso. Nosso foco é salvar vidas. Precisamos ter atenção redobrada, tendo em vista que estamos completando oito dias da reabertura do comércio e 15 dias das primeiras flexibilizações”, acrescentou.