PMQ inicia a entrega do auxílio-alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade

Cartão terá valor de R$ 120 e poderá ser utilizado em estabelecimentos credenciados no município

Em mais uma ação do governo municipal de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Quatis iniciou nesta semana a entregar o cartão Auxílio-Alimentação para famílias consideradas em situação de vulnerabilidade no município. O benefício, no valor de R$ 120, é garantido pela Lei Municipal Nº 812/2013.

No primeiro dia de atendimento, na última terça-feira, os técnicos da secretaria concederam 57 benefícios. Para ter direito ao cartão, o requerente deve ligar para os seguintes telefones e horários: De 8 às 12 horas – (24) 99853-0467 e de 13 às 17 horas – (24) 99928-3567. Nesse contato telefônico, o técnico da secretaria solicitará algumas informações do requerente como dados pessoais e sociais e a composição familiar. Se atender aos critérios estabelecidos pela lei, ele será encaminhado ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) que atende o seu bairro para assinar o Termo de Responsabilidade e retirada do cartão.

Caso o solicitante não atenda aos critérios, mas alegar a necessidade do benefício, os seus dados serão encaminhados ao CRAS de referência para que seja agendado uma visita domiciliar.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município, Rosana de Bem, explica que devido a alta demanda, pode ocorrer da pessoa encontrar os telefones ocupados ou em caixa postal. Mas ela recomenda ao solicitante que insista porque todos serão atendidos.

– O processo é feito todo por telefone. Não estamos realizando o atendimento presencial para que não haja aglomeração de pessoas. Por isso, peço aos nossos usuários para que insista na ligação porque é um direito seu e atenderemos a todos – frisou a Secretária.

O prefeito Bruno de Souza (MDB) frisou que esse é um trabalho social muito importante que tem como objetivo amparar uma parcela da população carente e bastante atingida com a pandemia. Ele destacou o trabalho de todos os setores da Prefeitura para dar andamento legal ao processo para atender as famílias necessitadas.

– Todos nós estamos sendo atingidos por essa pandemia em maior ou menor grau. Mas temos uma parcela da população que precisa da nossa atenção prioritária por que é a que mais sofre. Toda a nossa administração está empenhada em reduzir ao máximo o sofrimento desse público e não estamos medindo esforços para atingir esse objetivo – declarou o prefeito.

Estabelecimentos credenciados para o uso do cartão:

Casa dos Cereais

Leve Mais

Smart

Supermercado Estrela