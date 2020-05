Deputado Furtado quer sala de visita virtual nos hospitais com pacientes de Covid-19

Com o Projeto de Lei 2645/2020 os hospitais disponibilizariam tablets ou smartphones para pacientes conversarem com familiares

A humanização do atendimento tem sido apontado como aliado no tratamento e cura de muitas doenças. Devido a necessidade de isolamento, os infectados com o novo Coronavírus são obrigados a ficar sem contato com os familiares e parentes, que também sofrem por não ter a real certeza da situação do paciente internado. Para tentar minimizar o sofrimento tanto do doente como da família, o deputado federal Delegado Antonio Furtado protocolou, por meio de sistema remoto da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2645/2020 que prevê a criação de ambiente virtual de visita com a utilização de aparelhos tablet ou smartphone para realização de videochamadas quando o quadro clínico do paciente permitir.

– É muito angustiante para um familiar não conseguir conversar com uma pessoa internada e não estar no hospital para saber a real situação. Entendo que isso causa uma aflição muito grande e até atrapalha no tratamento. A ideia é humanizar esse tratamento e proporcionar momentos de conversas e de tranquilidade para quem busca saber o estado de saúde do internado – explicou o deputado.

De acordo com o Projeto de Lei o ambiente digital deverá ter no mínimo um aparelho de telefonia móvel ou tablet com acesso a internet para uso comunitário dos pacientes, obedecendo todas as recomendações necessárias para desinfecção e limpeza dos equipamentos.

– Existem diversas formas de conectar pacientes e familiares por aplicativos. Não há nenhuma razão para deixar pessoas completamente isoladas de contato. Com a tecnologia disponível é possível que o paciente saiba o que acontece no ambiente externo, mesmo em isolamento. Se temos essa possibilidade, devemos utilizar para melhorar a qualidade emocional desse paciente – destacou o parlamentar.