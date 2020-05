Prefeitura de Resende adquire mais duas máquinas pesadas para compor frota municipal

Pá carregadeira e retroescavadeira já estão atuando nos serviços de manutenção das estradas rurais do município

A Prefeitura de Resende recebeu mais duas máquinas pesadas para compor a frota municipal. A pá carregadeira de rodas, modelo 835H da fabricante LiuGong, e a retroescavadeira JCB modelo 3CX são equipadas com caçambas e cabines, que possuem ar-condicionado. Os equipamentos, que passaram a fazer parte da frota da Secretaria de Desenvolvimento Rural, já estão sendo empregados nos serviços de manutenção das estradas vicinais do município, oferecendo maior conforto e segurança aos operadores devido à tecnologia e à modernidade apresentadas em seus novos modelos.

A aquisição das novas máquinas, por intermédio de processo licitatório, foi realizada a partir de recursos próprios e federais. O secretário de Desenvolvimento Rural, Vinicius Cibien, destacou que o governo municipal vem realizando a renovação de sua frota na atual gestão, fator que contribui para dar maior agilidade aos serviços de manutenção das estradas vicinais da cidade.

— As novas máquinas vão otimizar os trabalhos da pasta, visando dar suporte aos serviços de manutenção das estradas rurais e obras, bem como na logística de outros serviços desenvolvidos para a conservação da limpeza do município. A aquisição de máquinas próprias gera economicidade aos cofres públicos, além de agilizar os serviços previstos no cronograma de trabalhos executados pela Prefeitura. O governo municipal contava com uma carregadeira W-20, ano 1987, e outra Cat modelo 930-R, ano 1985. A nova carregadeira adquirida possui um diferencial importante: cabine com isolamento acústico e ar-condicionado, que oferecem conforto e segurança aos operadores. Nesta nova política de renovação da frota municipal, a Prefeitura já havia recebido quatro retroescavadeiras da marca JCB, modelo 3CX, equipadas com caçamba 6×1 e lanças extensivas, em outubro de 2018. Agora, a Secretaria de Desenvolvimento Rural passará a ter três retroescavadeiras, enquanto duas estão à disposição da pasta de Obras e Serviços Públicos – complementa.

Vale lembrar que, em fevereiro do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Rural também foi contemplada com uma motoniveladora Patrol. Nos últimos três anos, a Prefeitura de Resende adquiriu mais de 80 veículos ou máquinas para atuação nos mais diversos setores públicos.