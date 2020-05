A Secretaria Municipal de Saúde, confirma a morte de uma paciente, na última segunda-fera (18/05), infectada pelo Convid 19. A vítima é uma mulher de 81 anos, moradora do bairro Vale Verde, estava internada no Hospital Escola, no CTI especial para tratamento do vírus Valença registra agora, quatro óbitos pelo Coronavírus.

A Prefeitura intensifica ainda mais os planos de combate ao Coronavírus e pede à população que Fique em Casa!